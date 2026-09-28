Os momentos que marcaram a vida de Lula

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A carreira política de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi tão intensa quanto sua vida pessoal.

Confira a seguir alguns momentos marcantes da carreira do presidente:

– INFÂNCIA POBRE –

Lula nasceu em 27 de outubro de 1945 em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Foi o sétimo de oito filhos de uma família pobre de agricultores.

– ÊXODO RURAL –

Em dezembro de 1952, abandonada pelo marido, a mãe de Lula mudou-se com os filhos para São Paulo para fugir da fome.

– NOVE DEDOS –

Em 1964, quando já trabalhava como operador de torno industrial, Lula perdeu um dedo mindinho enquanto operava uma máquina na fábrica.

– LÍDER SINDICAL –

Depois de ser eleito presidente de um sindicato de metalúrgicos, em março de 1979, ele liderou uma greve histórica contra a ditadura militar, apoiada por 170 mil trabalhadores.

– UM PARTIDO DE TRABALHADORES –

Em 10 de fevereiro de 1980, com outros líderes, ele fundou o Partido dos Trabalhadores, que lidera até hoje.

– ELEITO –

Após várias derrotas eleitorais, Lula tornou-se em 2002 o primeiro presidente brasileiro procedente da classe trabalhadora. Foi reeleito triunfalmente em 2006.

– CÂNCER –

Após deixar o poder, ele foi diagnosticado com câncer de laringe em outubro de 2011. Um tratamento intensivo permitiu que ele se recuperasse em quatro meses.

– LUTO –

Em 3 de fevereiro de 2017, ele sofreu com o falecimento de dona Marisa Letícia, sua esposa por 43 anos, mãe de quatro de seus cinco filhos e primeira-dama durante seus dois primeiros mandatos.

– PRISÃO –

Após ser condenado por corrupção, Lula foi preso em 7 de abril de 2018, o que o impediu de ser candidato à Presidência para enfrentar Jair Bolsonaro.

– RESSURREIÇÃO POLÍTICA –

Lula recuperou a liberdade depois de 580 dias de prisão. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou suas condenações por erros de procedimento e restabeleceu seus direitos políticos.

– TERCEIRO MANDATO –

Em 2022, Lula conquistou um terceiro mandato após derrotar o presidente Jair Bolsonaro em um segundo turno apertado.

– QUEDA –

Em 10 de dezembro de 2024, Lula foi submetido a uma cirurgia para drenar uma hemorragia intracraniana, causada por uma pancada na cabeça quando ele caiu no banheiro dois meses antes.

– REUNIÃO COM TRUMP –

Em outubro de 2025, Lula se reuniu com o presidente americano Donald Trump na Malásia. O encontro permitiu reduzir as tensões comerciais e diplomáticas entre os dois países, ainda que apenas por alguns meses.

– ÚLTIMA BATALHA –

Em 2 de agosto de 2026, Lula anunciou oficialmente que pretendia disputar um quarto mandato.

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