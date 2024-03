Primeiro-ministro japonês interrogado por ‘go-go dancers’ em reunião do partido

2 minutos

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, foi interrogado por deputados nesta quarta-feira (13) sobre uma reunião do partido governista, na qual dançarinas seminuas teriam recebido gorjetas com a boca.

Imagens vazadas do evento, organizado em novembro por uma seção regional do Partido Liberal Democrático (PLD), mostram mulheres em trajes de banho dançando e sentadas no colo dos participantes.

As mulheres, integrantes de um grupo chamado ‘Glamour Dancers’, foram orientadas a usar a boca para receber dinheiro em nota, segundo a imprensa.

Um dos organizadores, Tetsuya Kawabata, defendeu o evento ao afirmar que a presença das “go-go dancers” pretendia garantir a “diversidade” do evento.

“Convidamos as dançarinas depois de estudar diferentes pontos de vista, inclusive se correspondiam à questão da diversidade”, disse Kawabata, vice-líder da juventude local do LDP, à rede ANN.

“Mas a excitação que surgiu, especialmente no final da reunião social, superou as minhas expectativas”, admitiu Kawabata, segundo a imprensa.

Depois disso ele deixou o partido.

A juventude nacional do PLD pediu desculpas na segunda-feira e afirmou que dois deputados que compareceram deixaram as suas funções no Gabinete da Juventude, mas continuam em seus cargos e como membros do partido.

O episódio é uma vergonha para o PLD, que governa de forma quase ininterrupta durante décadas e pretende envolver mais mulheres na política japonesa.

Kishida, interrogado por deputados da oposição, garantiu nesta quarta-feira que o evento “não se enquadra no objetivo da diversidade no gabinete”.

“O que o meu gabinete procura é uma sociedade inclusiva onde todos sintam o significado da vida com respeito pela sua dignidade e diversidade”, afirmou o primeiro-ministro.

