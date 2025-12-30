The Swiss voice in the world since 1935
Rio de Janeiro tem maior festa de Ano Novo do mundo, reconhece Guinness

O Rio de Janeiro recebeu nesta terça-feira (30) o título de maior festa de Ano Novo do mundo do Livro Guinness dos Recordes, um reconhecimento à sua famosa celebração com shows musicais na orla.

Mais de 2,5 milhões de pessoas são esperadas na quarta-feira na praia de Copacabana para festejar a chegada de 2026, segundo as autoridades cariocas.

O evento contará com shows em três palcos, liderados pelo lendário Gilberto Gil, e uma apresentação com 1.200 drones, além do tradicional espetáculo de fogos de artifício.

Representantes do Guinness entregaram o certificado ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, no palco principal, em frente ao Copacabana Palace.

O título considerou “o número recorde de participantes, a magnitude da programação artística, a extensão territorial do evento e sua relevância cultural” na última edição, segundo uma nota oficial.

O Guinness comprovou, por meio de medições com drones, a presença de 2,5 milhões de pessoas na festa de 1º de janeiro de 2025, número igual ao esperado para esta quarta-feira.

“Sabemos que nenhuma cidade do mundo faz eventos para tantas pessoas e com tanta constância como o Rio”, comemorou Paes.

Mais de 3.500 policiais vão vigiar a celebração, enquanto a cidade vive um boom turístico sem precedentes.

