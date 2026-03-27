Senado dos EUA age para acabar com o caos nos aeroportos

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Senadores dos Estados Unidos chegaram a um acordo nesta sexta-feira (27) para encerrar uma paralisação orçamentária parcial do governo, que está causando longos atrasos em aeroportos do país devido à falta de pessoal de segurança.

Uma interrupção parcial no financiamento governamental deixou os funcionários da Administração de Segurança dos Transportes (TSA), que inspecionam passageiros, bagagens e cargas, sem remuneração desde meados de fevereiro.

Aeroportos em diversas cidades alertaram os viajantes para que chegassem com horas de antecedência em relação ao horário habitual, devido às longas filas nos postos de segurança.

A disputa a respeito do orçamento centra-se nas exigências da oposição democrata para reformar a agência de imigração e fiscalização de fronteiras (ICE), criticada por suas táticas agressivas contra imigrantes sem documentos e pelas mortes de dois cidadãos americanos em operações no início deste ano.

Os senadores chegaram a um consenso e aprovaram um projeto de lei pouco depois das 2h00 da manhã (3h00 em Brasília) para financiar todo o Departamento de Segurança Interna (DHS), com exceção do ICE e da Patrulha de Fronteira, até o ano de 2026.

O projeto de lei destinará recursos financeiros para a TSA, a Guarda Costeira e a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), entre outras agências. O texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Representantes.

Mais de 300 funcionários da TSA pediram demissão, e as ausências não programadas dispararam desde o início do impasse orçamentário, provocando atrasos generalizados nas viagens e criando dificuldades para os aeroportos na inspeção de passageiros.

O governo federal começou a deslocar agentes do ICE para auxiliar na segurança aeroportuária, gerando fortes críticas dos democratas, ativistas de direitos humanos e alguns republicanos. Eles alertam que o ICE não possui treinamento para esse tipo de trabalho e que esta iniciativa pode acirrar as tensões em ambientes estressantes por natureza.

O presidente Donald Trump afirmou na quinta-feira que assinaria um decreto para desbloquear pagamentos a funcionários de segurança dos aeroportos.

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