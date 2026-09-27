Tempestade deixa um morto e milhares sem luz nos EUA
Fortes ventos e chuvas atingiam neste domingo o nordeste dos Estados Unidos, onde deixaram um morto e dezenas de milhares de pessoas sem luz.
Autoridades alertaram para o risco de inundações e interdições de rodovias em Boston, Filadélfia e Nova York.
As rajadas de vento podem ultrapassar 70 km/h na costa leste, com picos de até 130 km/h no estado de Nova York, segundo o boletim mais recente do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, sigla em inglês), embora o vento devesse diminuir à tarde.
Mais de 100 mil clientes ficaram sem luz em vários estados. Na tarde de hoje, o serviço foi restabelecido para milhares deles, segundo o site especializado poweroutage.com.
A tempestade deve se deslocar para o leste nesta segunda-feira e depois seguir rumo ao norte. A chuva continuará, com precipitações intensas no estado de Nova York, especialmente em Long Island, e no sul da região de New England.
Estão previstas inundações costeiras durante a maré alta ao longo de Nova Jersey e Delaware, enquanto está em vigor um alerta de enchentes em grande parte do leste de Massachusetts e Rhode Island.
“As condições são extremamente perigosas. Quem se aproximar da costa neste fim de semana estará literalmente colocando a própria vida em risco”, disse a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, em entrevista coletiva no sábado. “Esperamos ondas de até seis metros de altura em algumas áreas”, acrescentou.
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, alertou aos moradores da cidade mais populosa dos Estados Unidos sobre as rajadas de vento e a possibilidade de falhas no fornecimento de energia elétrica. “Não viagem se não for necessário”, insistiu.
No bairro do Brooklyn, um homem de 56 anos morreu após a queda de uma árvore, segundo a imprensa local.
– Voos cancelados –
Mais de 70 mil clientes estavam sem luz nos estados de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e Pensilvânia às 20h30 GMT, segundo o poweroutage.com. Centenas de voos foram cancelados e há registros de atrasos em toda a região, de acordo com o site FlightAware.
Também foram cancelados grandes eventos culturais, entre eles os festivais Global Citizen e All Things Go em Nova York, e Oceans Calling em Maryland.
“A segurança precisa vir em primeiro lugar. É a primeira vez em 14 anos que temos de cancelar”, anunciaram os organizadores do Global Citizen, que reuniria no Central Park artistas como Lenny Kravitz, Lauryn Hill e Alicia Keys.
Os shows do cantor britânico Ed Sheeran neste fim de semana perto de Boston também foram cancelados devido à tempestade, que gerou rajadas de vento de até 113 km/h ao longo da costa de New England.
Esse tipo de tempestade no nordeste dos Estados Unidos é mais frequente entre o outono e o começo da primavera, quase sempre vindo acompanhado de chuvas fortes, rajadas de vento intensas ou nevascas abundantes.
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