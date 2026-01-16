Trump anuncia criação de ‘conselho de paz’ para Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (15) a criação de um “conselho de paz” para a Faixa de Gaza, um elemento-chave da segunda fase de um plano apoiado por Washington para encerrar o conflito no território palestino.

A criação do conselho acontece após o anúncio de um comitê tecnocrata palestino de 15 membros encarregado de administrar a Faixa de Gaza no pós-guerra. Esse comitê de especialistas vai trabalhar sob a supervisão do conselho de paz, que deve ser presidido por Trump.

“É uma grande honra para mim anunciar que O CONSELHO DE PAZ FOI FORMADO”, publicou o presidente americano na plataforma Truth Social, onde acrescentou que os membros do órgão serão anunciados em breve. “Posso afirmar que é o maior e mais prestigioso conselho já reunido em qualquer momento e lugar.”

O plano contempla o envio de uma força internacional de estabilização para ajudar a garantir a segurança na Faixa de Gaza e treinar unidades selecionadas da polícia palestina.

“A bola está agora no campo dos mediadores, do garante americano e da comunidade internacional para dar ao comitê os meios para agir”, disse hoje o dirigente do Hamas Basem Naim.

O plano de paz para a Faixa de Gaza apoiado pelos Estados Unidos entrou em vigor em 10 de outubro, o que facilitou a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas e o fim dos combates com Israel. Sua segunda fase está em andamento, embora ofuscada por questões não resolvidas.

Para os palestinos, a questão central é a retirada militar israelense completa da Faixa de Gaza, um passo incluído no plano, mas para o qual não foi anunciado um cronograma detalhado.

O Hamas, por sua vez, negou-se a se comprometer publicamente com um desarmamento total, uma exigência não negociável para Israel.

