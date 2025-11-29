Trump anuncia que dará indulto a ex-presidente de Honduras preso por narcotráfico

O presidente americano, Donald Trump, interveio nesta sexta-feira (28) na política de Honduras ao anunciar que pretende conceder um indulto ao ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014 – 2022), condenado por tráfico de drogas, e ao ameaçar reduzir a ajuda ao país centro-americano caso seu candidato preferido perca as eleições de domingo.

Trump comunicou sua decisão de conceder o indulto a Hernández, que cumpre pena de 45 anos de prisão nos Estados Unidos, em uma publicação nas redes sociais.

Na mensagem, o presidente americano acrescentou que apoia Nasry Asfura, candidato do Partido Nacional, legenda do próprio Hernández.

“VOTEM EM TITO ASFURA PARA PRESIDENTE, E PARABÉNS A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SEU FUTURO INDULTO”, escreveu Trump na Truth Social.

“Se [Asfura] não ganhar, os Estados Unidos não desperdiçarão mais dinheiro, porque um líder errado só pode trazer resultados catastróficos a um país, seja qual for”, acrescentou sobre a ajuda a Honduras.

Asfura, um empresário da construção civil de 67 anos e ex-prefeito da capital hondurenha, disputa uma corrida acirrada contra a advogada Rixi Moncada, do governista Partido Livre (esquerda), e o apresentador de televisão Salvador Nasralla, do direitista Partido Liberal.

Após o anúncio de Trump, Asfura afirmou à AFP que não tem “nenhuma vinculação” com Hernández. “Ele foi presidente da República. O partido não é responsável por ações pessoais”, disse, por telefone.

Hernández, presidente de Honduras entre 2014 e 2022, foi extraditado aos Estados Unidos poucas semanas após deixar o cargo, quando a atual mandatária, Xiomara Castro (esquerda), assumiu o poder.

Em março de 2024, um júri de Nova York o declarou culpado de facilitar a entrada nos Estados Unidos de centenas de toneladas de cocaína — principalmente de Colômbia e Venezuela — através de Honduras.

Segundo a Justiça americana, essas ações tiveram início em 2004, muito antes de Hernández chegar à presidência.

– ‘Tratado de forma injusta’ –

Trump também afirmou na Truth Social que Hernández havia sido “tratado de forma muito dura e injusta”, de acordo com muitas pessoas que ele respeita.

O então procurador-geral do ex-presidente Joe Biden, Merrick Garland, afirmou após a sentença de Hernández, no ano passado, que o dirigente havia “abusado de seu poder para apoiar uma das maiores e mais violentas conspirações de narcotráfico do mundo”.

O republicano acusou ainda o candidato Nasralla, 72, de concorrer apenas para tirar votos de Asfura. Também afirmou que Nasralla foi vice de Xiomara Castro antes de renunciar e que “agora finge ser anticomunista apenas para dividir o voto de Asfura”.

Trump também criticou Moncada, herdeira política de Xiomara, tachando-a de “comunista” e dizendo que sua vitória seria um triunfo para o presidente venezuelano Nicolás Maduro “e seus narcoterroristas”.

O indulto a Hernández ocorre em meio ao atual destacamento militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico, uma operação que Washington alega ter como objetivo combater o tráfico de drogas.

Desde setembro, forças americanas atacaram mais de 20 embarcações e mataram pelo menos 83 pessoas em águas internacionais.

