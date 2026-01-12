The Swiss voice in the world since 1935
Trump diz que vai impor tarifas de 25% a parceiros comerciais do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (12), que vai impor tarifas de 25% a qualquer país que comercialize com o Irã, enquanto aumenta a pressão sobre Teerã devido à repressão aos protestos antigovernamentais.

“Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará tarifas de 25% por qualquer negócio que realize com os Estados Unidos. Esta ordem é definitiva e conclusiva”, disse Trump em sua rede, Truth Social.

Os principais parceiros comerciais do Irã são China, Turquia, Emirados Árabes e Iraque, segundo a base de dados econômicos Trading Economics. 

Trump ameaçou neste fim de semana fazer uma intervenção militar no Irã devido à repressão aos protestos, em que o número de mortos aumentou, segundo grupos de defesa dos direitos humanos.

“Os ataques aéreos seriam uma das muitas opções sobre a mesa para o comandante-em-chefe”, indicou hoje a porta-voz da Casa Branca, que ressaltou que o Irã tem um canal diplomático aberto com o enviado especial de Trump Steve Witkoff, e que o que Teerã diz em privado é “bem diferente” do que em declarações públicas.

