Unidade da JBS é fechada temporariamente por irregularidades trabalhistas, diz auditor

Por Ana Mano

(Reuters) – Uma fábrica de carne bovina da JBS em Goiás foi fechada por dois dias por auditores fiscais do trabalho devido a irregularidades, disse nesta quarta-feira Roberto Mendes, auditor que participou da inspeção na semana passada.

A JBS disse que apresentou imediatamente “um plano de adequação” após ser notificada. O plano foi aceito pelo Ministério do Trabalho e Emprego e já está em andamento, disse a JBS.

Uma postagem sobre a interdição foi feita no site do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) no início desta semana.

A decisão de fechar a fábrica ocorreu na sexta-feira, depois que os auditores descobriram funcionários submetidos, de forma habitual, a jornadas de trabalho “extenuantes” que variavam de 10 a 16 horas por dia, disse Mendes, confirmando a publicação do Sinait.

O auditor disse à Reuters que a fábrica permaneceu fechada durante o fim de semana e foi autorizada a reabrir na segunda-feira, depois que a empresa apresentou um plano para adequar as condições de trabalho. Os auditores verificarão o cumprimento do plano semanalmente, disse ele.

A JBS disse que “as atividades na unidade não foram interrompidas e prosseguem normalmente”.

Segundo o Ministério da Agricultura, a fábrica de Senador Canedo (GO) da JBS está autorizada a exportar carne bovina para Egito, México, Cingapura e China, entre outros. A instalação pode processar mais de 80 vacas por hora e tem mais de 20 toneladas de capacidade de armazenamento.

Mendes disse que a unidade emprega cerca de 970 pessoas.