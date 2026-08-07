Abelardo de la Espriella jura como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030

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Cali (Colombia), 7 ago (EFE).- El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

«Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia», dijo De la Espriella al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial. EFE

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