Abogado de ONG venezolana Provea anuncia que recibió la libertad plena por amnistía

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Caracas, 21 mar (EFE).- Eduardo Torres, abogado y miembro de la ONG venezolana Provea, anunció este sábado que recibió la libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, que fue promulgada hace un mes y que fue impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Llegó mi libertad plena, gracias a Dios y a mi familia, a las ONG», escribió Torres en un mensaje publicado en X, donde compartió la boleta de notificación donde se indica la anulación del caso en su contra por los delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración con gobierno extranjero.

En el documento se indica que cesan todas las medidas coercitivas que pesaban sobre el activista, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Amnistía.

Asimismo, se ordena a la jefatura de la División de Asesoría Legal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a la eliminación de registros y antecedentes en contra de Torres.

El abogado aseguró que seguirá luchando por la libertad de todos los presos políticos.

El pasado 30 de enero, Provea informó de la excarcelación de Torres quien fue detenido en mayo del año pasado, acusado de estar presuntamente vinculado a una trama para «generar violencia» en los comicios regionales y legislativos de ese mes.

La organización recordó que Torres permaneció «incomunicado» en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, «sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza», tras su detención el 9 de mayo del año pasado.

«Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Yare, sitio en el que su familia pudo verlo finalmente tras meses de incomunicación», explicó.

Provea denunció que durante más de 250 días la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no llevó a cabo ninguna actuación ante un recurso de habeas corpus ejercido por su equipo legal, «enviando un mensaje claro de denegación de justicia al resto de tribunales del país».

Hasta el viernes, la Justicia de Venezuela ha otorgado libertad plena a 8.068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma. EFE

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