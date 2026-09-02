Absuelto en Malta el empresario acusado de ordenar el asesinato de Daphne Caruana Galizia

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Roma, 2 sep (EFE).- Un tribunal de La Valeta absolvió este miércoles al empresario maltés Yorgen Fenech de los cargos de complicidad en el asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia y de asociación delictiva, después de que un jurado popular lo declarara no culpable.

El veredicto se conoció tras unas ocho horas de deliberación del jurado y se resolvió por una mayoría de ocho votos a favor de la absolución frente a uno en contra en ambos cargos, según los informaron medios malteses.

Fenech se enfrentaba a las acusaciones de complicidad en asesinato y asociación para delinquir por el atentado con coche bomba que el 16 de octubre de 2017 costó la vida a la reportera, de 53 años, cerca de su residencia en Bidnija.

La Fiscalía acusaba al empresario de haber pagado 150.000 euros a un intermediario para organizar el asesinato de la periodista y evitar así la publicación de informaciones que podían afectar a sus negocios.

En el momento de su muerte, Caruana Galizia era una de las periodistas más importantes de Malta por sus investigaciones sobre la corrupción y los ‘Papeles de Panamá’.

Durante el juicio, que se prolongó durante dos meses, la defensa sostuvo que las pruebas presentadas no permitían descartar la existencia de dudas razonables y apuntó a otras figuras de la política maltesa como posibles responsables del crimen.

Fenech, expresidente del conglomerado Tumas Group y una de las mayores fortunas de Malta, llegó al juicio en libertad bajo fianza concedida en febrero de 2025, tras haber pasado más de cinco años en prisión preventiva desde su arresto en noviembre de 2019 a bordo de su yate.

El empresario fue arrestado cuando intentaba abandonar Malta a bordo de su yate de lujo, una detención que desencadenó la mayor crisis política de la historia reciente del país.

Tras su arresto, el empresario negó cualquier responsabilidad y señaló como supuesto cerebro del asesinato al entonces jefe de Gabinete del primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembri.

La implicación de Schembri y de varios ministros sospechosos de mantener lazos financieros opacos con Fenech provocó una cascada de dimisiones que puso contra las cuerdas al Ejecutivo y forzó la caída del propio Muscat a principios de 2020

Por la ejecución material del atentado cumplen condenas de 40 años los hermanos Alfred y George Degiorgio, mientras que Vince Muscat fue sentenciado a 15 años tras pactar con el ministerio público.

Por su parte, el taxista Melvin Theuma, que actuó como intermediario entre los ejecutores y quienes ordenaron el crimen, recibió un indulto presidencial a cambio de aportar grabaciones y otras pruebas que incriminaban a Fenech. EFE

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