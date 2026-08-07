Aficionados rusos de Spider-Man indignados con aplazamiento de estreno hasta 20 de agosto

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Moscú, 7 ago (EFE).- Los aficionados rusos del Hombre Araña están indignados con el aplazamiento del estreno de la película ‘Spider-Man: Brand New Day’ hasta el 20 de agosto para ceder espacio en la taquilla a películas nacionales.

Además de presentarse en los cines vestidos como el superhéroe, hicieron boicot a la cinta rusa que desplazó a su ídolo, ‘El último guerrero. Kolobok’.

Según los medios, dicha película, basada en un popular personaje de los cuentos infantiles rusos, ha sido un sonoro fracaso en sus primeros días de proyección.

A eso también contribuyó el hecho de que los aficionados de Spider-Man han puesto una nota muy baja a la película rusa -250 millones de rublos (unos 3 millones de dólares) de presupuesto-, que no llega a los 2 puntos sobre 10.

Apenas cuatro entradas se vendieron en uno de los más grandes cines de la capital rusa, donde desde que comenzara la guerra en Ucrania en 2022 apenas se pueden ver estrenos occidentales. Y los pocos que hay suelen tener que ceder las mejores fechas de estreno a sus rivales locales por orden del Ministerio de Cultura.

También irritó a los seguidores del Hombre Araña el hecho de que el cómico ruso Garik Jarlámov, quien pone voz al protagonista, dijera que prefiere a Batman antes que Spider-Man.

La iniciativa de aplazar el estreno del superhéroe estadounidense provino de la compañía Atmósfera Kino y de la Asociación de Propietarios de Cines, que argumentaron la necesidad de «evitar la competencia y distribuir los recursos de manera efectiva».

A su vez, según el portal Meduza, amenazaron a los cines que se negaran a aplazar el estreno de la cinta de Hollywood con modificar las condiciones de su futura cooperación.EFE

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