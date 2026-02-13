Agricultores griegos llevan sus tractores ante el Parlamento para exigir ayudas urgentes

3 minutos

Atenas, 13 feb (EFE).- Cientos de agricultores de toda Grecia llegaron este viernes con decenas de tractores frente al Parlamento de Atenas para exigir al Gobierno medidas urgentes ante el alza de costes y los retrasos en el pago de subsidios.

Unos 1.000 agricultores y ganaderos llegaron con 80 tractores a la plaza Syntagma, en Atenas, donde fueron arropados por unas 3.000 personas que los recibieron con aplausos y vítores, según la Policía.

«Campesino lucha porque te están desangrando» fue uno de los lemas que gritaba la gente a la llegada de los campesinos.

«Seguimos nuestra protesta porque seguimos sin cobrar los subsidios de 2025», dijo a EFE Kostas Anestidis, arrocero de la región de Salónica, en el norte del país.

El campesino señaló que entre el 30 y 40 % de los subsidios estatales de 2025, que debían haberse desembolsado hasta el pasado diciembre, no han sido pagados.

Anestidis acusó además al Gobierno de provocar «caos» en OPEKEPE, la agencia estatal encargada de repartir las subvenciones a los agricultores.

La agencia se ha visto envuelta durante los últimos meses en un escándalo de malversación de presuntamente cientos de millones de euros en fondos agrícolas de la Unión Europea (UE) que fueron repartidos a individuos que habían declarado terrenos de cultivo o ganado inexistentes.

Tras la revelación del escándalo, que está siendo también investigado por la Fiscalía de la UE (EPPO), el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, decidió traspasar las responsabilidades de OPEKEPE a la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (AADE), lo que, según los agricultores, ha supuesto más retrasos en lugar de solucionar los problemas.

Los agricultores reclaman un precio mínimo garantizado que cubra los costes y una campaña de vacunación para frenar la viruela ovina y caprina, que ha obligado a sacrificar más de medio millón de animales desde 2024.

También protestan contra el acuerdo de la UE con los países del Mercosur (Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina) que, según denuncian, será «el golpe final» para el sector por la llegada de productos baratos con los que «será imposible competir».

El 21 de enero los campesinos griegos decidieron levantar decenas de bloqueos que habían interrumpido el tráfico de autovías y carreteras en todo el país durante 53 días, después de que sus representantes se reunieran con Mitsotakis.

Tras la reunión los agricultores se declararon «insatisfechos» con la negociación, pero el cansancio tras semanas de protestas los condujo a levantar los bloqueos.

Las asociaciones de campesinos y ganaderos han señalado que los tractores se quedarán estacionados frente al Parlamento durante toda la noche y solo a partir del mediodía del sábado empezarán a retirarse de manera organizada. EFE

dsp/ll/mgr

(foto)(vídeo)