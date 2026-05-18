AI alerta que «en cualquier momento» el aparato represor de Venezuela se puede reinstalar

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Bárbara Agelvis Maza

Caracas, 18 may (EFE).- Después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero hay un cambio en el espacio cívico en Venezuela, dijo en una entrevista con EFE la directora sénior de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, pero alertó de que el aparato represor no se ha desmantelado y en «cualquier momento» se puede reinstalar.

«Es importante reconocer, sin lugar a dudas, que ha habido un cambio, que hay una oportunidad, que se ha abierto un pequeño espacio en este cierre completo del espacio cívico. Hemos visto personas defensoras de los derechos humanos (…) siendo liberadas, excarceladas», indicó la activista tras participar del acto inaugural de una jornada sobre derechos humanos en Venezuela.

«En este encuentro, en esta jornada por la defensa de los derechos humanos hay muchas de estas personas que fueron presas de conciencia, detenidas arbitrariamente y eso no podemos negarlo», añadió la también abogada.

Sin embargo, recordó que el aparato represivo «no se ha desmantelado» y que aunque desde el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela se vio una «suerte de parálisis» por parte de las autoridades respecto a actos que eran casi cotidianos en el país, como la persecución o las detenciones arbitrarias, la «amenaza» continúa y «en cualquier momento ese aparato se puede reinstalar, se puede reactivar».

Amnistía y excarcelaciones son «insuficientes»

De hecho, ONG y activistas que han retomado las actividades y protestas en la calle han denunciado en las últimas semanas, con mayor frecuencia, persecución por parte de las autoridades y, en ese sentido, Guevera Rosas llama a las organizaciones a seguir actuando y denunciando.

«La sociedad civil venezolana tiene que empujar por el desmantelamiento (…) de normas que son ilegales bajo el derecho internacional como la ley en contra de las ONG», añadió en referencia a la ley de fiscalización y regulación de ese tipo de organizaciones.

Asimismo, se refirió a la Ley de Amnistía y al proceso de excarcelaciones de presos políticos anunciado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez en enero pasado y dijo que eran «insuficientes».

«En primer lugar, en la mayoría de los países las leyes de amnistía son una suerte de conducto del perdón a personas que han cometido algún acto delictivo y que por una circunstancia o un contexto se les otorga ese perdón. En este caso no se requiere una ley de amnistía, estas personas fueron detenidas únicamente por pensar diferente (…) y por ende no requerían de una excarcelación o de una ley de amnistía, simplemente de una orden de liberación de acuerdo a la ley», sostiene.

Señaló que organizaciones de derechos humanos cifran en «más de 500» los detenidos por motivos políticos en el país y que en la actualidad se está conociendo de personas que fueron arrestadas hace mucho tiempo y cuyos casos no habían sido denunciados.

«Así que no solo ha sido insuficiente esta ley, sino que verdaderamente no se han tomado acciones concretas para desmantelar este patrón de detenciones arbitrarias y es lo que continúa siendo una amenaza para el resto de la población», advirtió.

Por último, insistió en la presión «sobre todo de la comunidad internacional» para que los derechos humanos en Venezuela estén en el centro de cualquier debate. EFE

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