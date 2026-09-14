AirBaltic se acoge a la ley de quiebras de EEUU y mantiene sus operaciones

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Riga, 14 sep (EFE).- La aerolínea letona airBaltic, propiedad en un 88,37 % del Estado y en un 10 % de la alemana Lufthansa, ha solicitado protección frente a sus acreedores en EE. UU. al acogerse a la ley de quiebras en un tribunal neoyorquino para reestructurar sus obligaciones financieras y lograr una estructura de capital más sostenible, informó este lunes la compañía.

El proceso no afectará a los pasajeros y las operaciones continuarán con normalidad, resaltó la aerolínea, que opera vuelos a nueve destinos en España.

El presidente del Consejo de Supervisión de airBaltic, Andrejs Martinovs, señaló que la empresa ha evaluado cuidadosamente las opciones de reestructuración disponibles para la compañía, con la prioridad de proporcionar a la aerolíneas «la mejor base posible para continuar operando y construir una estructura financiera sostenible».

«Bajo la supervisión judicial y con protección frente a las reclamaciones de los acreedores, este proceso proporciona un marco y un calendario claros para alcanzar acuerdos con los acreedores, incluidos los arrendadores de aeronaves y otras partes interesadas», afirmó.

AirBaltic inicia el proceso con un compromiso de 350 millones de euros en nueva financiación gestionada por Strategic Value Partners y con Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley y Oaktree Capital Management como prestamistas, con el objetivo de proporcionar liquidez y respaldar las operaciones durante el procedimiento.

La nueva financiación tendrá un tipo de interés del 12 %.

«Junto con el efectivo generado por las operaciones en curso, se espera que esta financiación proporcione liquidez suficiente para que airBaltic pueda continuar con sus operaciones durante el proceso del Capítulo 11», indicó la aerolínea.

El consejero delegado de airBaltic, Erno Hildén, afirmó que la empresa adopta «las medidas necesarias para hacer de airBaltic una aerolínea más eficiente y financieramente sostenible».

AirBaltico recalcó que este proceso ha sido utilizado anteriormente por aerolíneas internacionales, entre ellas SAS, United Airlines, Delta Air Lines, GOL y American Airlines.

El primer ministro letón, Andris Kulbergs, indicó en su cuenta de X que «esta vez no estamos comprando unos cuantos meses más para mantener artificialmente con vida a la aerolínea. Estamos empezando a abordar los problemas de fondo».

Indicó que las negociaciones con los tenedores de bonos no estaban avanzando y que «varios inversores que habían comprado los bonos en bolsa por aproximadamente el 70 % de su valor nominal confiaban más en la liquidación de airBaltic y en la recuperación de los activos dados en garantía que en la reestructuración de la empresa».

Recordó que la aerolínea había anunciado un acuerdo con determinados tenedores de bonos y proveedores de financiación externos para obtener hasta 257 millones de euros en financiación provisional, con un tipo de interés anual del 25 %.

Esto, dijo, podía proporcionar dinero a la empresa para el futuro inmediato, pero no resolver ni el problema de la deuda acumulada anteriormente ni el de las obligaciones derivadas del arrendamiento de los aviones.

«Por ello, no acepté esta oferta como solución a largo plazo», explicó. EFE

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