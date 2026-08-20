Al menos 13 muertos y siete heridos por derrumbe en una mina en el suroeste de Colombia

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Bogotá, 20 ago (EFE).- Al menos trece personas muertas y siete heridas dejó un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto que era explotada en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, informaron este jueves las autoridades.

La explosión ocurrió en la aldea de Puerto Rico, que forma parte del municipio de Policarpa donde «trece personas fallecieron, siete personas están heridas», dijo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Nariño, Gabriel Ocaña. EFE

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