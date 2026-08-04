Al menos 19 personas han muerto por calor este verano en Corea del Sur

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El calor del verano en Corea del Sur ha causado la muerte de 19 personas en lo que va del año, informó este martes la agencia sanitaria, en momentos que el país asiático afronta una fuerte ola de altas temperaturas.

Entre el 15 de mayo y el 3 de agosto, un total de 2.221 personas han sufrido cuadros clínicos relacionados con el calor, de las cuales 19 fallecieron, dijo la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea.

El presidente Lee Jae Myung pidió a las autoridades que incrementaran el apoyo a las personas afectadas por la actual ola de calor récord.

El récord de calor de Corea del Sur se ha batido tres veces durante la última semana. El domingo, se registró la temperatura más alta de la historia: 42,5 °C en la ciudad de Yangsan.

El martes todo Seúl estuvo bajo la alerta máxima de «ola de calor severa», mientras los pronósticos apuntaban que los termómetros volverían a marcar hasta los 40 °C.

«Se pronostica un calor extremo que pone en peligro la vida», indicó la agencia meteorológica en un boletín.

cdl/jts/abs/arm/mas/ahg