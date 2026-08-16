Al menos 20 muertos en choques intercomunitarios entre pastores y agricultures en Nigeria

Compartir

2 minutos

Lagos, 16 ago (EFE).- Al menos veinte personas murieron en enfrentamientos intercomunitarios armados desatados en el centro-oeste de Nigeria, en el estado de Níger, confirmó a EFE este domingo un líder local, mientras la Policía cifró los muertos en al menos diez.

Los choques tuvieron lugar entre miembros de las pueblos fulani (pastores), por un lado, y hausa y kambari (agricultores) por el otro, detalló a EFE por teléfono Anwalu Umaru, un líder comunitario del aérea de gobierno local de Borgu, donde sucedieron los hechos el pasado viernes.

«Unos presuntos hombres armados fulanis atacaron el pueblo de Kikoli el viernes, lo que provocó graves enfrentamientos con los jóvenes kambaris y hausas, que respondieron al ataque», explicó Umaru a EFE, al señalar que también hubo un número indeterminado de heridos.

«La situación ha desatado el miedo en la comunidad y muchas personas han huido de sus hogares», lamentó.

Ni Umaru ni el resto de vecinos conocen las causas inmediatas del incidente, señaló el líder comunitario, si bien destacó que «podría estar relacionado con enfrentamientos anteriores entre fulanis armados y milicias de otras comunidades».

EFE no obtuvo respuesta cuando intentó contactar al portavoz del Comando de la Policía de Níger, Wasiu Abiodun, pero otra fuente policial del estado confirmó el ataque bajo anonimato, si bien con menos muertos.

«Al menos diez personas murieron en enfrentamientos en Kokoli y comunidades aledañas el viernes. Se han recuperado cuerpos y se está investigando el caso», señaló por teléfono este inspector de Policía.

Las autoridades nigerianas subestiman a menudo las víctimas mortales de los ataques para minimizar los problemas de violencia que sufre el país.

El estado de Níger se encuentra en la zona que divide el norte y el sur del país, un territorio que ha sido escenario de choques por los recursos naturales y tensiones étnicas y religiosas.

Así, en esta zona se da un conflicto entre pastores de la etnia fulani -principalmente musulmanes-, que buscan tierras de pastoreo para su ganado, y agricultores -mayoritariamente cristianos, pero también musulmanes o animistas-, que necesitan tierras cultivables.

A esta situación se suma que varios estados del centro y noroeste de Nigeria sufren incursiones constantes de «bandidos», término usado en el país para referirse a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates, y a las que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas». EFE

bb/lbg/rml