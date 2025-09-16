The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 38 personas murieron esta noche por los ataques de Israel contra Gaza

Jerusalén, 16 sep (EFE).- Al menos 38 gazatíes murieron a lo largo de la noche y la mañana del martes a causa de los bombardeos de Israel, en una de las noches más letales tras recrudecer el Ejército su operación contra la ciudad de Gaza (norte), según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores del enclave y compartido en una plataforma conjunta.

«Fue una noche muy violenta, llena de bombardeos», dijo a EFE el director de la unidad del Ministerio de Sanidad de Gaza a cargo del recuento de fallecidos, Zaher Al Waheidi.

La ciudad de Gaza fue donde se concentró la mayoría de víctimas mortales de los bombardeos del Ejército israelí, con al menos 35 muertos, si bien los ataques se cobraron también la vida de al menos tres personas en Deir al Balah (centro de la Franja). EFE

