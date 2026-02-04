Al menos 50 muertos en un ataque de individuos armados en el centro-oeste de Nigeria

Lagos, 4 feb (EFE).- Al menos 50 personas murieron este martes cuando individuos armados atacaron las comunidades de Woro y Nuku en el estado de Kwara, en el centro-oeste de Nigeria, informó este miércoles a EFE un líder comunitario local, mientas la Policía confirmó el ataque pero no facilitó cifras de fallecidos.

«Sí, llegaron alrededor de las siete de la tarde (18:00 GMT) y disparaban a la gente al instante, además de asaltar casas y tiendas», declaró a EFE por teléfono Khaleed Abba, líder comunitario de Woro.

«En Woro -prosiguió-, hemos recuperado 40 cadáveres y al menos 10 personas también murieron en Nuku. Muchas personas siguen desaparecidas».

El incidente generó tal miedo en la zona, que muchas personas huyeron de las dos comunidades por temor a ser atacadas de nuevo, precisó la fuente.

Los lugareños aún no han establecido el motivo del ataque, pero creen que los atacantes podía ser presuntos yihadistas. «Iban en motocicletas y coreaban lo que parecían términos yihadistas mientras atacaban a los aldeanos», añadió Abba.

El portavoz de la Policía estatal, Adetoun Ejiire-Adeyemi, confirmó los ataques a EFE, pero no proporcionó la cifra de víctimas.

«Sí, las dos comunidades fueron atacadas ayer por la noche y varias personas murieron por disparos y otras resultaron heridas», subrayó por teléfono Ejiire-Adeyemi.

«No podemos darle la cifra exacta ahora porque todavía estamos trabajando en los detalles. El personal de seguridad, incluidos nuestros hombres, está sobre el terreno», agregó el portavoz oficial.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas), también comete ataque en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años. EFE

