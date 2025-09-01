Al menos 8 muertos en asalto de milicia presuntamente vinculada a FAR en aldeas de Darfur

Jartum, 1 sep (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras cinco resultaron heridas esta madrugada durante el asalto de una milicia presuntamente afiliada al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra dos aldeas del estado de Darfur Occiental, en el oeste de Sudán, informó este lunes una organización vecinal.

Los comités de resistencia de Darfur Occidental denunciaron en un comunicado que las zonas de Abu Toq y Maataqi «fueron escenario esta madrugada de un sangriento ataque armado de una milicia que se cree que forma parte de las FAR», sin señalar a ningún grupo en particular, ya que en esta región hay varios asociados con los paramilitares.

Según testigos consultados por la ONG, los combatientes «irrumpieron en los dos pueblos a primer hora de la mañana con armas pesadas y ligeras y dispararon de forma aleatoria contra los habitantes antes de iniciar una amplia campaña de saqueos de casas y mercados».

Los supervivientes indicaron que estos dos poblados se convirtieron en un «campo de guerra» y que el asalto provocó que los aldeanos «huyeran en medio de las columnas de humo procedentes de las casas incendiadas».

En este sentido, los comités denunciaron que no se trata del primer ataque contra esta zona y que esta acción forma parte de «una serie de agresiones sistemáticas contra los pueblos de Darfur Occidental», una región controlada por los paramilitares desde el inicio de la guerra en Sudán en abril de 2023.

Decenas de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares hacia otras zonas de Darfur, pero los heridos se encuentran en «una situación crítica debido a la ausencia de servicios sanitarios y la escasez de medicamentos», de acuerdo con la nota.

Asimismo, la organización vecinal indicó que la temporada de lluvias y sus afectaciones en las rudimentarias carreteras de Darfur, además de la creciente inseguridad en la zona, imposibilitan la llegada de alimentos y medicinas a las aldeas.

La guerra en Sudán estalló en 2023 por los desacuerdos entre el Ejército y las FAR en la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares, y desde entonces el conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a unas 13 millones a abandonar sus hogares. EFE

