The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 8 muertos en asalto de milicia presuntamente vinculada a FAR en aldeas de Darfur

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jartum, 1 sep (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras cinco resultaron heridas esta madrugada durante el asalto de una milicia presuntamente afiliada al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra dos aldeas del estado de Darfur Occiental, en el oeste de Sudán, informó este lunes una organización vecinal.

Los comités de resistencia de Darfur Occidental denunciaron en un comunicado que las zonas de Abu Toq y Maataqi «fueron escenario esta madrugada de un sangriento ataque armado de una milicia que se cree que forma parte de las FAR», sin señalar a ningún grupo en particular, ya que en esta región hay varios asociados con los paramilitares.

Según testigos consultados por la ONG, los combatientes «irrumpieron en los dos pueblos a primer hora de la mañana con armas pesadas y ligeras y dispararon de forma aleatoria contra los habitantes antes de iniciar una amplia campaña de saqueos de casas y mercados».

Los supervivientes indicaron que estos dos poblados se convirtieron en un «campo de guerra» y que el asalto provocó que los aldeanos «huyeran en medio de las columnas de humo procedentes de las casas incendiadas».

En este sentido, los comités denunciaron que no se trata del primer ataque contra esta zona y que esta acción forma parte de «una serie de agresiones sistemáticas contra los pueblos de Darfur Occidental», una región controlada por los paramilitares desde el inicio de la guerra en Sudán en abril de 2023.

Decenas de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares hacia otras zonas de Darfur, pero los heridos se encuentran en «una situación crítica debido a la ausencia de servicios sanitarios y la escasez de medicamentos», de acuerdo con la nota.

Asimismo, la organización vecinal indicó que la temporada de lluvias y sus afectaciones en las rudimentarias carreteras de Darfur, además de la creciente inseguridad en la zona, imposibilitan la llegada de alimentos y medicinas a las aldeas.

La guerra en Sudán estalló en 2023 por los desacuerdos entre el Ejército y las FAR en la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares, y desde entonces el conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a unas 13 millones a abandonar sus hogares. EFE

az-se-cgs/rsm/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR