The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 9 muertos y 118 heridos en oleada de bombardeos de Israel contra el Yemen

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Saná, 10 sep (EFE).- Al menos nueve personas murieron y otras 118 resultaron heridas este miércoles en una nueva oleada de bombardeos efectuados por Israel contra la capital del Yemen, Saná, y la provincia septentrional de Al Jawf, informó el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes hutíes.

«Según un balance preliminar, el número de mártires asciende a nueve y el de heridos a 118. Los equipos de defensa civil, ambulancias y rescate continúan la búsqueda de personas desaparecidas», dijo en un comunicado difundido en su cuenta de X el portavoz del Ministerio de Sanidad de los hutíes, Anees al Asbahi. EFE

ja-ar-cgs/rsm/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR