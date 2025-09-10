Al menos 9 muertos y 118 heridos en oleada de bombardeos de Israel contra el Yemen
Saná, 10 sep (EFE).- Al menos nueve personas murieron y otras 118 resultaron heridas este miércoles en una nueva oleada de bombardeos efectuados por Israel contra la capital del Yemen, Saná, y la provincia septentrional de Al Jawf, informó el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes hutíes.
«Según un balance preliminar, el número de mártires asciende a nueve y el de heridos a 118. Los equipos de defensa civil, ambulancias y rescate continúan la búsqueda de personas desaparecidas», dijo en un comunicado difundido en su cuenta de X el portavoz del Ministerio de Sanidad de los hutíes, Anees al Asbahi. EFE
