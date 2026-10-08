Al menos cuatro muertos y doce heridos en nuevos ataques rusos contra Kiev

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Kiev, 8 oct (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras doce resultaron heridas en nuevos ataques rusos contra los distritos de Obolón y Desnianski de la capital de Ucrania, según ha informado la Policía nacional del país.

Dos de las víctimas han muerto al caer un dron ruso entre dos edificios residenciales en Obolón. Este ataque ha provocado siete de los heridos.

Otro dron ruso ha impactado en una casa del distrito de Desnianski provocando la muerte de dos mujeres, en un ataque en el que otras cinco personas han resultado heridas.

Kiev ya fue atacada por las fuerzas rusas el miércoles, cuando dos personas murieron en la capital ucraniana.

Los ataques rusos del miércoles causaron en el país al menos 28 muertos. El ataque más letal tuvo lugar en la ciudad de Priluki, en la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, donde se han contabilizado hasta el momento 22 víctimas mortales y los servicios de rescate siguen buscando desaparecidos entre los escombros del edificio destruido por un misil de crucero ruso. EFE

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