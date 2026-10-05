Al menos dos muertos y dos desaparecidos tras ataques de osos en Siberia

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Moscú, 5 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras dos están desaparecidas tras ataques de osos en la región siberiana de Irkutsk en los últimos días, según informaron este lunes las autoridades locales.

«Los investigadores del Comité de Instrucción están verificando los hechos tras la muerte de dos hombres a consecuencia de ataques de osos», señaló una fuente de la entidad citada por TASS.

Según los agentes del orden, el pasado 2 de octubre en una zona boscosa junto a la desembocadura del río Ilim un oso mató a un hombre de 71 años, mientras que la víspera un plantigrado entró a la fuerza en una caseta de una empresa y atacó a un empleado de 55, que murió a consecuencia de las heridas.

Según la dirección regional del Ministerio de Interior de Irkutsk, uno de ellos, que fue atacado al unísono por dos osos, logró matar a uno, pero no sobrevivió al ataque del segundo.

Interior añadió que en el distrito Cheremjovski dos pescadores se perdieron en el bosque tras toparse con un oso y en estos momentos se desconoce el paradero.

La dependencia reportó otro caso, en el distrito Nizheilimski, en el que un pescador tuvo que ser hospitalizado tras ser mordido por otro animal, y pudo salvarse gracias a que otros pescadores lograron espantar al oso.

Las autoridades locales han lanzado una campaña de caza en la región de Irkutsk con la autorización de neutralizar más de medio millar de osos pardos para controlar su población tras la muerte de varias personas en las últimas semanas.

Tras ser declarada la alerta fueron abatidos 342 osos «considerados problemáticos» y se espera dar caza a un total de 564 especímenes identificados, para lo cual fueron creados 142 equipos de especialistas que cazan entre 12 y 15 osos a diario, una cifra cinco veces mayor que el año pasado.

El gobernador de Irkutsk, Ígor Kóbzev, indicó la semana pasada que todos los días los servicios de emergencias reciben hasta 80 llamadas por la irrupción de osos en zonas urbanas.

Esta situación se repite en otras regiones rusas: el pasado viernes en el sur de la isla de Sajalín fue neutralizado un oso que merodeaba cerca de viviendas.

También se han reportado casos de ataques de osos en Kamchatka, Kémerovo, Novosibirsk, Komi, ésta última en la parte europea de Rusia, e incluso hasta en las cercanías de la ciudad balneario de Sochi, a orillas del mar Negro.

En las zonas aledañas al lago Baikal las autoridades ofrecen hasta 15.000 rublos (180 dólares) por cada ejemplar cazado, mientras que en Tomsk esta cifra podría ascender al doble, según propuso este jueves el departamento regional de pesca y caza.

El partido de los Verdes llamó a la Duma o cámara de diputados a establecer la imposición de multas de hasta 30.000 rublos (unos 360 dólares) por alimentar deliberadamente a estos animales y no velar por el tratamiento de los desechos, algo que también atrae a los osos a los asentamientos humanos.EFE

mos/cc

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