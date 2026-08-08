Al menos dos palestinos heridos tras un ataque de colonos en Nablus (Cisjordania)

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Jerusalén, 8 ago (EFE).- Al menos dos personas resultaron heridas la tarde del sábado tras un ataque perpetrado por colonos israelíes en la localidad de Beit Furik (al este de Nablus, en el norte de Cisjordania), según informó la agencia palestina de noticias Wafa.

El director del centro de ambulancias y emergencias de la Media Luna Roja en Nablus, Amjad Ahmed, informó que los dos jóvenes heridos fueron atendidos por sus equipos de ambulancias.

También la tarde del sábado, varios ciudadanos -entre ellos, niños- sufrieron asfixia por gas lacrimógeno después de que el Ejército israelí lo rociara en el interior de una casa en la aldea de Al Mugáyir, al noreste de Ramala (centro de Cisjordania), informó Wafa.

La noche del viernes, un grupo de colonos irrumpió en Abu Náyim, al sureste de Belén (centro de Cisjordania), abrieron fuego e hirieron a un vecino, según la agencia palestina.

El informe de Wafa agregó que los colonos también atacaron al personal sanitario que acudió para prestar asistencia de emergencia. «Dos paramédicos resultaron heridos después de que los colonos les rociaran con espray de pimienta y rompieran las ventanas de la ambulancia», leía la noticia.

Según la Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, una iniciativa estatal palestina, los colonos israelíes llevaron a cabo al menos 798 ataques en Cisjordania durante el mes de julio, mientras que el Ejército realizó otros 1.458.

«Estas cifras revelan una clara integración entre los instrumentos de la fuerza militar y el terrorismo de los colonos, ya que el ejército de ocupación proporciona un entorno de protección, apoyo y un ambiente propicio que permite la expansión de los ataques y la transformación de sus resultados en realidades constantes sobre el terreno», señaló la Comisión. EFE

mfh/av