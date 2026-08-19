Al menos nueve muertos en un incendio en un hotel en India

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Al menos nueve personas murieron y varias resultaron heridas este miércoles en el incendio de un hotel de la ciudad de Calcuta, en el este de India, informó a la AFP un funcionario del cuerpo de bomberos.

«Nueve personas murieron, entre ellas un niño, en el incendio que se desató la madrugada del miércoles», aseguró a la AFP Anuj Sharma, director de los bomberos del estado de Bengala Occidental.

«Humo denso envolvió el hotel. Algunas víctimas fueron encontradas en los baños», añadió.

La información preliminar sugiere que un aire acondicionado en este hotel de bajo costo pudo haber explotado y provocado el fuego, dijo Sharma.

Agregó que nueve personas —seis hombres, dos mujeres y un niño— fueron rescatadas y trasladadas al hospital.

El alto comisariado adjunto de Bangladés en Calcuta señaló que cinco de las víctimas mortales eran de ese país, cuatro de ellas de la misma familia.

Según Santosh Pathak, miembro del gobernante Bharatiya Janata Party, las víctimas bangladesíes habían acudido a la ciudad india para recibir tratamiento médico.

Cada año, cientos de miles de bangladesíes viajan al país vecino para beneficiarse de tratamiento médicos a menor coste, más de la mitad de ellos a Calcuta, por su proximidad a la frontera.

Un total de 60 huéspedes se encontraban en el hotel cuando se desataron las llamas, según las autoridades.

Los incendios en edificios son comunes en India debido a la falta de equipo para luchar contra el fuego y al incumplimiento habitual de las normas de seguridad.

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