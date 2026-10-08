Al menos ocho mineros y doce soldados mueren en un ataque armado en Nigeria

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Lagos, 8 oct (EFE).- Al menos ocho mineros y doce soldados han muerto en un ataque de individuos armados en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, confirmó este jueves a EFE el líder de una organización de la sociedad civil local.

El ataque ocurrió el lunes, cuando los asaltantes atacaron una mina y una aldea en el área de gobierno local de Maru.

«Bandidos a bordo de varias motocicletas atacaron una mina de oro en el área de gobierno local de Maru y mataron a tiros a no menos de ocho mineros», declaró por teléfono a EFE Attahiru Mohamed, secretario de la Coalición de la Sociedad Civil de Zamfara (ZASCON).

«Posteriormente, entraron en la aldea de Bindin y mataron a al menos 12 soldados durante un enfrentamiento armado. Decenas de habitantes huyeron de las zonas afectadas tras el ataque», añadió Mohammed.

Según el secretario de ZASCON, los ataques fueron perpetrados por los criminales como represalia por la muerte previa de uno de sus miembros a manos de mineros que operaban en los alrededores de la Bindin.

El portavoz de la Policía de Zamfara, Yazid Abubakar, confirmó las muertes, aunque no precisó la cifra de víctimas.

«Es cierto que unos terroristas atacaron Bindin y las comunidades circundantes. Seguimos trabajando para determinar el número exacto de mineros fallecidos. En cuanto a los militares, por norma no hacemos comentarios sobre operaciones ni bajas del Ejército», declaró Abubakar a EFE por teléfono.

Un residente de Maru, Habibu Umar, aseguró que decenas de soldados y mineros murieron durante los ataques.

«Mataron a muchos mineros y soldados. Eran los hombres de Gwaska Dankarumi (un conocido líder criminal), vinieron a vengarse por la muerte de un miembro de su banda a manos de los mineros», señaló Umar a EFE.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de «bandidos», término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgida en 2016.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años. EFE

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