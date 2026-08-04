Al menos siete muertos en nueva escalada ucraniana contra territorio ruso

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Moscú, 4 ago (EFE).- Una nueva escalada ucraniana causó este martes al menos siete muertos en tres ataques contra almacenes de comercio electrónico en territorio ruso, uno de ellos cerca de Moscú, y contra las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk.

Con los bombardeos de hoy, ya son 21 los centros logísticos de la compañía Wilberries, el Amazon ruso, atacados por Kiev desde el pasado 18 de julio.

Además, los drones ucranianos alcanzaron otra refinería (Sizran) en la región de Samara, 750 kilómetros al sureste de la capital. Por el mismo motivo, la instalación, propiedad de la mayor petrolera rusa, Rosneft, ya tuvo que interrumpir sus operaciones hace menos de un mes.

Otros tres almacenes atacados

En el ataque perpetrado esta madrugada contra la nave de la compañía Wilberries, el Amazon ruso, en la región de Moscú -a menos de 70 kilómetros del Kremlin- murieron cinco personas y otras diez resultaron heridas, según informó el gobernador, Andréi Vorobiov.

«En el polígono industrial Novosélok se declararon varios incendios a consecuencia del impacto. El mayor fue en un almacén, las llamas ya fueron sofocadas», señaló y añadió que también fue dañada una subestación eléctrica y un edificio administrativo.

A su vez, el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó de daños en una zona de almacenes cerca de la localidad Krasni Bor a consecuencia de otro ataque ucraniano en el que resultó herida una persona.

Wildberries confirmó en su canal de Telegram el ataque a una instalación logística en esta localidad, pero añadió que el personal fue evacuado oportunamente. El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ publicó fotos y vídeos del incendio en esa nave, en los que se observa cómo se alza una densa columna de humo gris sobre los almacenes.

Además, el gobernador de la región de Tver -menos de 200 kilómetros al noroeste de Moscú-, Vitali Koroliov, informó que la defensa antiaérea rusa derribó un aparato no tripulado que intentaba atacar un almacén de esa compañía en la localidad de Emmauss.

A su vez, otras dos personas murieron este martes en ataques contra las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk, las más castigadas del país, junto a la vecina Kursk, en ataques de los que no han sido facilitados más detalles.

En total, según el Ministerio de Defensa, durante la pasada noche fueron derribados 320 drones ucranianos de ala fija sobre 18 regiones rusas y Crimea.

Serie de detenciones en Crimea

Mientras, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia informó sobre la detención en la ciudad portuaria de Sebastopol -anexionada península ucrania de Crimea- de dos individuos reclutados por la inteligencia militar enemiga.

Según la nota oficial, los arrestados -a los que fueron incautados tres drones, una bomba casera y otros explosivos plásticos- debían perpetrar atentados contra infraestructura crítica en la región, que Kiev intenta aislar por tierra, mar y aire.

Los detenidos también recibieron la misión de atentar contra uno de los líderes prorrusos de las regiones ucranianas anexionadas por Moscú en 2022 en el marco de su visita oficial a la península.

También fue detenida otra persona, oriunda de la región ucraniana de Jersón, que debía recabar información sobre el emplazamiento del armamento pesado ruso y otra infraestructura vital en Crimea.

Además, también recibió el encargo de ensamblar drones con la ayuda de impresoras 3D para el lanzamiento automático de explosivos contra objetivos rusos. Por todo ello, podría ser condenada por alta traición.

En el marco de la misma campaña, un hombre fue condenado hoy a 16 años de cárcel por enviar al enemigo información y fotos sobre el desplazamiento de un helicóptero de asalto.EFE

mos/jlp