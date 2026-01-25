Al menos tres muertos en ataques israelíes en Gaza el sábado, 484 durante la tregua

Jerusalén, 25 ene (EFE).- Tres palestinos murieron a lo largo del sábado en distintos ataques del Ejército israelí, dos niños cuya muerte se conoció ayer en el norte de la Franja de Gaza y un hombre en el sur, informó este domingo el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave.

En Beit Lahia (norte de Gaza), un ataque con misil mató a los hermanos Mohamed y Suleiman Al Zawarah (de 15 y 14 años), mientras que en la ciudad sureña de Jan Yunis otro ataque con un misil acabó con la vida de Nour Abu Sitta, indicó EFE un portavoz de Sanidad, mostrando los registros del ministerio.

Con ellos, ya son 484 los palestinos fallecidos por ataques del Ejército israelí desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre. La cifra total desde que Israel lanzó su ofensiva en represalia por el ataque del 7 de octubre de 2023 asciende a 71.657.

EFE consultó el sábado al Ejército de Israel respecto al ataque contra los hermanos Al Zawarah sin que este se pronunciara. Posteriormente, en un comunicado genérico, señaló que los soldados habían bombardeado a un grupo de presuntos «terroristas» que habían cruzado la línea amarilla, divisoria de la zona controlada por Israel.

Sanidad de Gaza detalló este domingo que ocho personas resultaron heridas a lo largo del sábado en distintos ataques, lo que lleva a 1.321 el total de heridos durante la tregua y a 171.399 desde octubre de 2023.

«Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no han podido llegar hasta ellas por el momento», denunció el ministerio.

Cuando comenzó el alto el fuego las autoridades gazatíes estimaban en unos 7.000 los cadáveres desaparecidos en Gaza, entre ellos 3.600 cuya desaparición había sido denunciada por familiares y allegados y un número similar que, según Sanidad, podría encontrarse desaparecido sin que nadie hubiera podido reportarlo.

Desde entonces, los equipos de rescate gazatíes han extraído de entre los lugares y otros lugares de difícil acceso 713 cuerpos. Sin embargo, más de la mitad de Gaza continúa bajo dominio militar israelí, lo que impide a los servicios de emergencia llevar a cabo las búsquedas necesarias en estas áreas.EFE

