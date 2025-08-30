The Swiss voice in the world since 1935

Al menos un muerto y cinco heridos por la embestida de un coche en el norte de Francia

París, 30 ago (EFE).- Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas -dos de ellas de extrema gravedad- después de que esta madrugada un coche embistiese contra un grupo de personas que estaban frente a un bar de la localidad de Évreux (Normandía), en el norte de Francia, informaron las autoridades locales.

El alcalde de esta localidad, Guy Lefrand, confirmó en un mensaje en las redes sociales que este incidente, cuyas causas están siendo investigadas, se produjo después de un altercado entre un grupo de personas. De momento, las autoridades descartan la pista terrorista.

La prensa francesa informó de que han sido arrestadas tres personas sospechosas de haber participado en este atropello sucedido en torno a las 4 horas frente al local La Winery.

«La situación está ahora tranquila. Una investigación está en marcha para establecer las circunstancias exactas de este drama», refirió el regidor. EFE

atc/amg

