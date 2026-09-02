Al Sisi recibe con honores a Xi en una visita centrada en reforzar lazos bilaterales

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El Cairo, 2 sep (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, recibió con honores este miércoles en el Palacio Presidencial de El Cairo a su homólogo chino, Xi Jinping, quien está de viaje oficial en Egipto para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países en el marco del 70 aniversario del establecimiento relaciones diplomáticas.

Al Sisi y su esposa Intisar recibieron al presidente chino Xi Jinping y a su esposa Peng Liyuan en el Palacio Presidencial, donde «se celebró una ceremonia oficial de bienvenida durante la cual se disparó una salva de 21 cañonazos en honor a su visita a Egipto», indicó en una nota la agencia de noticias estatal, MENA.

Asimismo, una banda militar interpretó los himnos nacionales de Egipto y China, después ambas delegaciones se saludaron y entraron en el palacio donde se celebra una reunión entre ambos mandatarios, según pudo verse en la retransmisión oficial del evento.

Xi llegó este martes a El Cairo en su primera visita de Estado al Egipto en una década que termina este jueves, y fue recibido en por Al Sisi y su mujer en una «recepción que se caracterizó por la calidez y la hospitalidad hacia el distinguido invitado de Egipto», indicó en un comunicado el portavoz presidencial, Mohamed al Shenawy.

Medios egipcios enmarcan la visita en el avance y desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países en diversos ámbitos políticos, económicos y de desarrollo, además de dar seguimiento a los últimos avances y resultados del acuerdo de Asociación Estratégica Integral firmado entre Egipto y China en 2014.

Asimismo, Pekín busca más oportunidades de inversión en el país árabe, al que ve como principal nodo logístico con el continente africano, cuando los lazos entre ambos países «se encuentran en su mejor momento histórico», declaró la semana pasada el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian.

El viaje de Xi coincide con el 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y es su primer viaje a Egipto desde enero de 2016, cuando participó en una cumbre de la Liga Árabe en El Cairo y supervisó la firma de acuerdos sobre infraestructuras, energía, finanzas y desarrollo industrial.EFE

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