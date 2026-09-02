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Albares insiste en responsabilidad de redes rusas en crisis de Ceuta pese a informe de UE

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Newtownmountkennedy (Irlanda), 2 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió este miércoles en el papel de redes rusas en la gestación de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, pese a un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que apunta a que se dedicaron a amplificar la crisis a posteriori.

«Hay muchos tuits de distintas personas, algunas con tareas gubernamentales, que están disponibles y son públicos. Incluso mi colega ucraniano (Andrí Sibiga) puso un tuit ese mismo día -hoy va a estar aquí y hablaremos en sala de todo ello-, puso un tuit detallando cómo las redes rusas habían estado muy, muy activas en ese momento», indicó Albares a EFE a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE). EFE

rja/rml

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