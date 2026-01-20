Albares viaja a Nueva Delhi para abrir nuevas áreas de cooperación entre España e India

Madrid, 20 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, viaja este miércoles a India para reforzar los vínculos estratégicos entre estos dos países en turismo, cultura e inteligencia artificial, e identificar nuevas áreas de cooperación para el futuro.

Durante su visita, Albares tendrá una reunión con su homólogo, Subrahmanyam Jaishankar, un encuentro con empresarios españoles y una audiencia con la presidenta de la República de la India, Draupadi Murmu, según informó este martes el ministerio de Exteriores español.

Con este viaje, España busca incrementar su relación con India, un país en rápido crecimiento que ya es la cuarta economía del mundo.

Asimismo, el ministerio de Asuntos Exteriores español destaca el «compromiso de India con el multilateralismo», en un momento en el que grandes instituciones internacionales están siendo cuestionadas.

La visita del ministro a Nueva Delhi marcará el inicio oficial del Año Dual España-India, una iniciativa acordada conjuntamente por el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la visita de este último a India en octubre de 2024 para reforzar los vínculos estratégicos entre los dos países, centrada en el turismo, la cultura y la inteligencia artificial.

Junto a la presentación del logotipo oficial del Año Dual, tendrá lugar también la adhesión de España a la Iniciativa de los Océanos Indo-Pacíficos, lanzada por India.

La relación entre España e India se ha estrechado en los últimos tiempos, con intercambios recientes entre los que destacan la visita de Modi a España en 2017, el viaje de Albares a India en 2022, el del presidente del Gobierno español en 2024 y el del ministro Jaishankar a España hace un año.

Además, la visita de este miércoles de Albares precede al viaje de Sánchez del próximo 18 de febrero para asistir a la Cumbre Internacional sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial en Nueva Delhi. EFE

