Alcalde de Nueva York dice que victoria de El-Sayed demuestra que no es un «mini Mamdani»

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Washington, 5 ago (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, felicitó este miércoles al médico progresista Abdul El-Sayed por su victoria en las primarias demócratas de Michigan para el Senado y afirmó que su triunfo demuestra que es más que un «mini Mamdani».

Durante una conferencia de prensa, Mamdani se mostró entusiasmado por la victoria del candidato progresista y bromeó al decir que El-Sayed «puede levantar mucho más peso que yo», para rechazar el mote de «mini Mamdani» con el que algunos usuarios de redes sociales se han referido al político musulmán de raíces egipcias.

El término «mini Mamdani» fue popularizado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien lo utilizó el 28 de mayo para referirse de forma despectiva a candidatos demócratas progresistas. Desde entonces ha empleado esa expresión para advertir sobre la expansión del ala izquierdista del partido.

«Me enorgullece formar parte de un movimiento de políticos y candidatos que buscan volver a colocar a los estadounidenses de clase trabajadora en el centro de nuestra política», agregó Mamdani.

El alcalde de Nueva York describió a El-Sayed como un candidato que busca llevar al Senado propuestas para lograr una mayor equidad en el sistema de salud pública de Estados Unidos.

Tras la conferencia de prensa, Mamdani habló con The New York Times y amplió su opinión sobre la victoria progresista en un estado clave de cara a las elecciones legislativas de noviembre, al señalar que el resultado vuelve a colocar a «los estadounidenses de clase trabajadora en el centro de nuestra política».

Michigan es un estado clave en la carrera legislativa, decisiva para el futuro de la agenda del presidente Donald Trump, quien cargó contra el médico musulmán minutos después de conocerse los resultados de la reñida primaria, que se resolvió con el 48,5 % de los votos para El-Sayed frente al 47,5 % de la candidata moderada Haley Stevens.

Al igual que Mamdani, El-Sayed ha mostrado una postura crítica hacia la actuación de Israel en Palestina, así como hacia el actual sistema de financiamiento de las campañas políticas.

«Si quiere un senador que se plante frente a Donald Trump, aquí tiene la opción que busca», dijo el médico musulmán, de 41 años, durante un acto, poco después de que medios estadounidenses confirmaran su estrecha victoria por menos de 15.000 votos frente a Stevens, respaldada por el sector centrista del Partido Demócrata.

Las primarias estadounidenses continuarán hasta el 15 de septiembre, cuando concluirá el proceso interno previo a las elecciones legislativas de noviembre, en las que se renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

En noviembre, El-Sayed se enfrentará al republicano Mike Rogers, excongresista y exagente del FBI, en una de las contiendas más competitivas del país por el escaño que dejará vacante el senador demócrata Gary Peters y que podría ser determinante para definir el control del Senado. EFE

dte/seo