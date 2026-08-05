Alemania confirma el hallazgo de un dron con carga explosiva en aeropuerto de Leipzig

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(Actualiza con confirmación sobre explosivos y segundo dron)

Berlín, 5 ago (EFE).- Las autoridades alemanes confirmaron este miércoles el hallazgo de un dron de origen desconocido dotado de una carga explosiva en el aeropuerto de Leipzig (este), donde se detectó también un segundo objeto volador, una situación que obligó a interrumpir la pasada noche el tráfico aéreo durante dos horas.

«Puedo confirmar el hallazgo de un dron», dijo un portavoz del Ministerio del Interior, Leonard Kaminski, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, en la que no quiso dar por el momento más detalles sobre el caso.

Un portavoz de la OTAN en Bruselas dijo a EFE que la Alianza «está al corriente del incidente», pero remitió a la investigación de las autoridades germanas.

La Fiscalía de Dresde y la Oficina Regional de Investigaciones Criminales (LKA) afirmaron en un comunicado conjunto que habían asumido la investigación, por ser el aeropuerto -un importante nodo logístico en la red de transporte- una infraestructura esencial.

«En la noche del 4 al 5 de agosto de 2026, un empleado del aeropuerto descubrió en la zona de seguridad del área de transporte de mercancías, en las cercanías de la pista de aterrizaje y despegue sur, un dron con un dispositivo explosivo desconocido», explicaron.

«Con apoyo de la Policía Federal y de un robot artificiero, el artefacto fue inspeccionado. La unidad de artificieros de la Policía Federal ha retirado el detonador del artefacto explosivo», agregó la nota.

La Fiscalía y la LKA resaltaron que, como ya había confirmado el Ministerio de Transporte, un supuesto segundo objeto volador no identificado chocó con un avión de transporte -según los medios de la empresa DHL-, el cual había tenido que volver a tomar altura al no poder aterrizar por el cierre de la pista.

Cuando la aeronave aterrizó finalmente en el aeropuerto de Hannover (centro), se determinó que había sufrido «desperfectos leves» en la zona frontal.

El cierre de las pistas de aterrizaje durante unas dos horas durante la madrugada obligó a desviar varios vuelos a otras ciudades, entre ellos un avión de pasajeros procedente de Palma de Mallorca que tuvo que tomar tierra finalmente en Núremberg (sur).

La pista norte volvió a operar aún durante la noche, pero la pista sur permanecerá cerrada durante la jornada de hoy por tareas de mantenimiento, explicó el comunicado, que subrayó que no existen ya riesgos para los pasajeros ni para los empleados del aeropuerto.

Conexión ucraniana

Según fotos publicadas por varios medios, entre ellos el tabloide Bild, el dron con el artefacto explosivo se hallaba en las inmediaciones de un avión de transporte ucraniano de la aerolínea Antonov Airlines, que debido a la guerra en Ucrania trasladó su cuartel general del aeropuerto ucraniano de Hostomel a Leipzig.

De acuerdo con Bild, el artefacto no llegó a explotar porque el detonador estaba dañado.

El aeropuerto de Leipzig es uno de los nodos europeos del transporte aéreo de ayuda a Ucrania. Hace dos años explotó en su centro logístico un paquete explosivo procedente de Lituania que según el proceso judicial en curso en el país báltico había sido enviado, junto con otros similares, por una red de saboteadores dirigidos por los servicios secretos rusos. EFE

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