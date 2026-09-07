Alemania rechaza acusaciones de Lavrov de haber iniciado «guerra de verdad» contra Rusia

Compartir

2 minutos

Berlín, 7 sep (EFE).- El Gobierno alemán afirmó este lunes haber respondido de manera clara, coherente y adecuada al ataque híbrido con drones contra el aeropuerto de Leipzig y rechazó así las acusaciones por parte de Moscú de haber iniciado una «guerra de verdad» contra Rusia.

«Quiero dejar claro una vez más que hemos reaccionado de forma coherente al tiempo que prudente en el momento en el que fue posible y necesario a un ataque híbrido de Rusia», dijo en una rueda de prensa ordinaria Josef Hinterseher, portavoz adjunto de Exteriores, quien rechazó comentar directamente las declaraciones del jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov.

Agregó que se trata de una reacción necesaria, que responde a la responsabilidad del Gobierno, porque se trata de proteger a los ciudadanos de Alemania.

Insistió en que con la decisión de cancelar el contrato con el centro cultural Casa Rusia y cerrar el consulado ruso en Bonn, Alemania ha enviado «una señal clara, consecuente, pero también adecuada y extraordinaria a la cúpula de Rusia para que se abstenga precisamente de llevar a cabo este tipo de ataques híbridos en el futuro».

Señaló, además, que negar la responsabilidad en el atentado fallido de Leipzig forma parte del ámbito de los ataques híbridos, que de lo contrario, no lo serían.

«Rusia debe decidir qué tipo de relación desea mantener con Alemania y con la Unión Europea, o con nosotros y nuestros socios», dijo, y agregó que probablemente no haya sido casualidad que Lavrov hiciera estas declaraciones precisamente el mismo día en que el estado federado de Sajonia-Anhalt celebraba elecciones regionales, en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que mantiene vínculos con Moscú y es partidaria de normalizar las relaciones, se alzara con la victoria.

Por su parte, Mitko Müller, portavoz de Defensa, señaló al aludir a las acusaciones de Lavrov que en lo que respecta a la retórica bélica, sólo hay que fijarse en «quién está librando en Europa una guerra de agresión contraria al derecho internacional y quién está llevando a cabo, de forma demostrada, ataques híbridos contra Estados europeos». EFE

egw/cae/alf