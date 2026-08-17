Alertan de inundaciones y deslizamientos mientras Lala avanza hacia el oeste

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Nueva York, 16 ago (EFE).- Las autoridades estadounidenses advirtieron este domingo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Hawái a causa de las lluvias intensas que acompañan a la tormenta tropical Lala mientras avanza hacia el oeste, pasando al sur de las islas Kauai y Niihau.

En su último boletín, a las 14:00 HST (12:00 GMT), el Centro Nacional de Huracanes (NHC) retiró los avisos de tormenta tropical para el condado de Maui, incluidas las islas de Maui, Lanai, Molokai y Kahoolawe, así como para Oahu, pero mantuvo los del condado de Kauai, incluidas las islas de Kauai y Niihau.

Se espera que las bandas exteriores de Lala produzcan una lluvia adicional de 1 a 2 pulgadas en Isla Grande y Maui, mientras que en el resto de la cadena de islas se esperan entre 2 y 4 pulgadas adicionales, con hasta 6 pulgadas en algunos puntos, según un comunicado del NHC.

«Esta precipitación puede producir inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de terreno empinado», advierte.

Lala, que se degradó hoy a tormenta tropical tras azotar con fuertes vientos y lluvias a Hawái en la víspera sin tocar tierra, se mueve en dirección oeste a unas 20 millas por hora (31 kilómetros por hora) y la autoridad pronostica que siga así hasta el martes por la noche.

El Departamento de Defensa del estado de Hawái alertó de la banda exterior de lluvias intensas y tormentas eléctricas que se extiende sobre Maui Nui, Oahu y Kawai por su amenaza de inundación repentina y deslizamiento de tierra, y recomendó a la población resguardarse por las fuertes ráfagas de viento.

También alertó del fuerte oleaje a lo largo de las costas orientadas al este y mantuvo avisos por aguas turbias en todo el estado.

De momento, las autoridades locales han reportado un fallecido en un accidente de tráfico atribuido a la mala climatología en Isla Grande el viernes, así como un centenar de casas dañadas, dos arrastradas por el agua, y numerosos árboles y postes eléctricos caídos.

Este domingo por la tarde, hasta 200.000 hogares estaban sin electricidad en el archipiélago, según medios locales.

El NHC prevé para Lala «un pequeño cambio de intensidad el lunes», con un fortalecimiento que puede convertir al sistema en huracán nuevamente el martes o el miércoles. EFE

nqs/rrt