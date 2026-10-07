Alta informalidad y bajos salarios preocupan a la principal central sindical de Uruguay

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Daniela Calone

Montevideo, 7 oct (EFE).- El presidente de la central sindical PIT-CNT de Uruguay, Marcelo Abdala, asegura que el país suramericano ha tenido en el último tiempo una mejora en las cifras de desempleo, aunque hace hincapié en que la informalidad y los bajos salarios aún generan preocupaciones.

Así lo asegura Abdala en una entrevista con EFE en la conmemoración por el 60 aniversario de la unificación de la Convención Nacional de Trabajadores, cuando se formó la única central sindical que se posicionó en defensa de la democracia y los derechos laborales en Uruguay, y que fue la base para la posterior resistencia a la dictadura (1973-1985).

Abdala también habla sobre las luchas en las que el movimiento sindical pretende seguir insistiendo, como lo es el gravar al 1 % más rico de la sociedad o conseguir una reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales con pago de 48 horas.

Precarización del empleo

Abdala asegura que si bien en el último tiempo ha habido «cierta mejora en los niveles de desempleo», que se ubicó en un 7,2 % en agosto, dice que desea enfocarse en las tasas de informalidad, que llegaron al 20,8 %, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística.

Para el dirigente sindical, el país necesita «superar las formas actuales de precarización», debido a que en el mundo laboral aún hay «formas que eliminan los derechos de los trabajadores».

Habla de formas de «fraude laboral», los cuales explica como que haya «existencia de empresa unipersonal o de monotributistas trabajadores que en realidad están cumpliendo una labor dependiente».

Agrega que muchas veces se recarga la tercerización, «en un trabajo que en realidad es permanente y estratégico»

Hay una «utilización excesiva de los contratos a término, cuando en realidad la relación laboral allí está ubicada por tiempo indeterminado», resume Abdala.

Añade que el movimiento sindical aspira a mejorar las condiciones de acceso al trabajo de las mujeres y los jóvenes, porque estos «son los sectores más castigados desde el punto de vista del desempleo».

Considera que el desarrollo se ha dado de forma desigual en los territorios. A su juicio, la respuesta local para asegurar que los trabajadores accedan a puestos de calidad está en lograr «que el país avance hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo».

Con esto se refiere a un proceso de diálogo que fue iniciado por el Gobierno uruguayo y al que el sindicato fue convocado para colaborar en la construcción de acuerdos.

Las banderas sindicales

Pese a que el PIT-CNT ha mantenido un diálogo fluido con el Gobierno de Yamandú Orsi, hay una propuesta que no ha conseguido convencer al Poder Ejecutivo de implementar, y es la de gravar al 1 % más rico del país con la creación de una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas.

Asegura que estaría destinada específicamente a financiar políticas de reducción de la pobreza infantil y adolescente.

Pese a la negativa del Gobierno, Abdala dice que «de una u otra forma, el movimiento sindical va a persistir», ya que no han oído «razones de peso» para dar marcha atrás.

«En las banderas del movimiento sindical siempre va a estar presente la necesidad (…) de defender la igualdad y una parte de la igualdad es la equidad tributaria y que, efectivamente, los sectores más privilegiados de la sociedad uruguaya, latinoamericana y mundial aporten más para sostener la vida de la gente que ni siquiera tiene derecho a formarse en las condiciones adecuadas», sostiene el líder sindical.

Otra lucha que el movimiento sindical, asegura, seguirá dando es la de que los sectores productivos reduzcan su jornada laboral, una propuesta que «está fortificada» ahora que el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos redujo la semana de trabajo a 40 horas con pago de 48.

Ellos no son «un movimiento sindical estrictamente economicista o corporativo», buscan transformaciones que «tienen que ver con los intereses de las grandes mayorías», «sin explotados ni explotadores», resume Abdala. EFE

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