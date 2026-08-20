Alvarado encabeza lista de Puerto Rico para partidos contra Argentina y Uruguay

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San Juan, 20 ago (EFE).- El armador de los Knicks de Nueva York José Alvarado encabeza la lista de ‘los Doce Magníficos’ convocados por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para los próximos dos partidos de eliminatorias de la Copa del Mundo FIBA 2027, que acogerá Catar, contra Argentina el 27 de agosto y Uruguay el día 31.

Se trata de la cuarta ventana clasificatoria a la que Puerto Rico llega en la cuarta posición del Grupo F con un balance de 2 triunfos, 4 derrotas y 8 puntos.

Además de Alvarado, la lista incluye a los experimentados Davon Reed y George Conditt IV, mientras que Daniel Rivera, seleccionado Novato del Año del BSN, debutará con la selección puertorriqueña.

Repiten como en la pasada ventana Jezreel De Jesús, Alfonso Plummer, Gian Clavell, Ethan Thompson, Stephen Thompson Jr., Isaiah Piñeiro, Ismael Romero y Arnaldo Toro.

El equipo jugará sus próximos partidos fuera de casa.

El grupo se reunirá el 24 de agosto en Argentina para comenzar sus prácticas de cara a esta importante ventana clasificatoria. EFE

ea/hbr