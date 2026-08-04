AMD aumenta sus ingresos un 50 % en el segundo trimestre gracias a los centros de datos

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Nueva York, 4 ago (EFE).- La empresa fabricante de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD) ingresó en el segundo trimestre 11.536 millones de dólares, un 50 % más que en el mismo tramo del año pasado, impulsada principalmente por sus centros de datos.

Este segmento facturó 6.718 millones de dólares, un 107 % más en términos interanuales, apoyado por la sólida demanda de sus procesadores AMD EPYC y GPU AMD Instict, según divulgó este martes la compañía en un comunicado.

«Hemos cerrado un trimestre excelente, con unos ingresos y una rentabilidad récord, ya que las ganancias procedentes de centros de datos se han más que duplicado con respecto al mismo periodo del año anterior», destacó la presidenta y directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, en la nota.

En el semestre, AMD facturó 21.789 millones de dólares, un 44 % más a nivel interanual, y obtuvo un beneficio neto de 12.493 millones de dólares, un 80 % más.

Lisa Su apuntó que la empresa entra «en la segunda mitad del año con una gran propulsión», a medida que se acelera la demanda de su chip EPYC, se amplían las implementaciones de Instinct y su sistema de infraestructura de inteligencia artificial (IA) Helios «comienza a cobrar impulso».

Según el comunicado, Helios ya se está implantando en los principales laboratorios de IA y proveedores de servicios en la nube, entre ellos Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI y Oracle.

La presidenta y directora ejecutiva aseguró en la nota que la IA «está impulsando una expansión significativa de la demanda de potencia de cálculo en todos nuestros mercados».

La empresa también obtuvo un beneficio neto de 2.297 millones de dólares, un 163 % más, en el último trimestre.

De cara al tercer trimestre de 2026, AMD prevé unos ingresos de unos 13.000 millones de dólares, una cifra superior a la esperada por los analistas de Wall Street.

Pese a que los resultados superaron las expectativas de los inversores, las acciones de la tecnológica caían un 7,6 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de la bolsa.

En lo que va de año, sus acciones se han revalorizado un 142 %. EFE

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