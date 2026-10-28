Andorra presenta un proyecto de ley para despenalizar parcialmente el aborto

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El gobierno de Andorra presentó este miércoles a la prensa un proyecto de ley que despenaliza parcialmente el aborto en el principado, donde está prohibido en todos los supuestos.

El texto, que aún debe ser aprobado por el parlamento andorrano, modifica el artículo del Código Penal que castiga la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con hasta seis meses de prisión para las mujeres que se sometan a ella.

Sin embargo, la situación seguirá siendo la misma para los médicos que practiquen abortos, que se exponen a penas de hasta tres años de cárcel y cinco años de inhabilitación profesional.

Enclavado entre Francia y España, el Principado de Andorra, cuyos copríncipes son el presidente francés y el obispo de la ciudad española fronteriza de Urgell, es, junto con el Vaticano, el único Estado de Europa que prohíbe totalmente la interrupción voluntaria del embarazo.

El proyecto de ley es el resultado de un proceso de negociaciones con la Santa Sede, subrayó el ministro andorrano de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró, en una conferencia de prensa.

De acuerdo con Baró, el artículo 117 del Código Penal será modificado para «adoptar una posición clara: considerar que la protección de la vida, que constituye para nosotros un mandato constitucional, no puede pasar por la criminalización de la mujer que toma la decisión de interrumpir su embarazo».

cor-chv/dmc/hba/ahg/mab

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