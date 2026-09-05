Aplazado el regreso a Italia del exdiputado del Movimiento 5 Estrellas ingresado en Cuba

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Roma, 5 sep (EFE).- El regreso a Italia del activista y exdiputado del Movimiento 5 Estrellas (M5S) Alessandro Di Battista, ingresado en Cuba tras sufrir un problema de salud, ha sido aplazado sin nueva fecha prevista, informó este sábado la asociación Schierarsi, fundada por el exparlamentario.

«El regreso de Alessandro Di Battista ha sido pospuesto. Pedimos a todos mantener la máxima discreción y prudencia en la difusión de información, a la espera de más actualizaciones», señaló la organización en un escueto mensaje difundido en sus redes sociales.

Di Battista, que se encontraba en Cuba para realizar un reportaje para el periódico italiano Il Fatto Quotidiano, fue ingresado el pasado 28 de agosto en estado grave tras sufrir fuertes dolores de cabeza y una repentina indisposición.

El regreso estaba previsto para este sábado a bordo de una aeroambulancia, después de que Di Battista hubiera anunciado días atrás que se encontraba mejor y que esperaba abandonar Cuba para regresar a Italia.

Por el momento, no se ha informado la causa de este aplazamiento ni una nueva fecha para el posible traslado.

Durante su hospitalización, el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, se puso en contacto con Di Battista y con la representación diplomática italiana en Cuba para conocer su situación y garantizar la asistencia necesaria.

El exparlamentario, romano de 48 años, fue uno de los activistas que contribuyeron al auge del populista M5S, siendo elegido diputado en 2013, pero años después abandonaría la primera línea de la política para dedicarse a viajar por todo el mundo, entre otras cosas.

Además, decidió romper con su formación después de que esta aceptara integrarse en un gobierno de unidad nacional guiado por el banquero Mario Draghi en 2021, en plena pandemia. EFE

cee/av