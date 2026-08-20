Aplazan audiencia del argentino Cerimedo por presunta tentativa de feminicidio en Bolivia

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La Paz, 20 ago (EFE).- Un juzgado de Bolivia decidió este jueves aplazar al viernes la audiencia cautelar para definir la situación jurídica del argentino Fernando Cerimedo, investigado por una presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, debido a la ausencia de la comisión de fiscales encargados del caso.

Cerimedo fue llevado desde las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde permanece detenido desde el martes, hasta el Palacio de Justicia en esa misma urbe para la vista judicial que estaba programada para este jueves a las 14.30 locales (18.30 GMT).

«Lo que tenemos informado es que por la ausencia del Ministerio Público se ha suspendido la audiencia», dijo a los medios el abogado Jerjes Justiniano, defensor de la víctima del ataque, la abogada, Nadia Beller también expareja de Cerimedo.

Medios locales informaron que la audiencia se efectuará el viernes a la misma hora establecida para esta jornada.

Justiniano sostuvo que se adherirán a la solicitud de la Fiscalía para que el argentino sea encarcelado preventivamente por 180 días en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

Cerimedo fue detenido el martes en el aeropuerto principal de Santa Cruz, horas después de un ataque armado perpetrado por desconocidos en contra de Beller, quien recibió al menos tres disparos.

La Fiscalía imputó al argentino por el presunto delito de «feminicidio en grado de tentativa», por la relación sentimental que existió entre ambos.

Beller, quien fue candidata por el Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019 y luego tuvo acercamientos con sectores opositores, denunció un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja, por lo que pidió que la investigación no sea declarada en reserva para poder acceder a la información del caso.

Según Justiniano, la abogada «está estable» y es probable que «dentro de las próximas 24 a 48 horas sea dada de alta». También aseguró que hay elementos que demuestran que hubo «una intencionalidad» de Cerimedo «en eliminarla».

El caso puso el foco en el vínculo entre el argentino y el presidente boliviano, Rodrigo Paz, cuyos detractores, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, aseguran que fue asesor personal del actual gobernante, una relación que el Gobierno boliviano niega en esos términos.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó el martes que Cerimedo fue «un colaborador cercano» de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025 y que posteriormente «siguió colaborando» en algunos «temas concretos de comunicación», sin formar parte de la estructura del Estado.

La defensa de Cerimedo aseguró el miércoles que el caso es un «show político» para supuestamente «desestabilizar» al Gobierno por el vínculo que tuvo en su momento Beller con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente de Argentina, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE

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