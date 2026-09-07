Aplazan de nuevo inicio de juicio a exguerrilleros por supuesto intento de ataque a Bukele

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San Salvador, 7 sep (EFE).- El comienzo del juicio contra una decena de exguerrilleros acusados de terrorismo por supuestamente querer atentar contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la toma de posesión de su segundo mandato, en 2024, fue aplazado por segunda vez este lunes, por lo que activistas y familiares denunciaron «posibles tácticas dilatorias» en el proceso penal.

En una conferencia de prensa, los denunciantes señalaron al Órgano Judicial y al Sistema Penitenciario como responsables del nuevo aplazamiento y apuntaron que ya el 11 de agosto la jueza a cargo del proceso -cuyo nombre no fue proporcionado- «decidió de manera repentina la suspensión del juicio», reprogramado para este 7 de septiembre.

Entre los diez imputados se encuentra Atilio Montalvo, exdirigente de la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -ahora partido opositor- y firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, quien acudió a la primera cita.

Los activistas y familiares expusieron que los motivos alegados de la nueva suspensión «fueron nuevamente fallas en la conexión virtual de los procesados y supuestas consultas médicas que algunos de los detenidos deberán realizar durante esta semana».

«Las organizaciones sociales que exigimos la libertad de los veteranos y excombatientes denunciamos que la nueva suspensión del juicio podría responder a tácticas dilatorias orientadas a postergar el proceso penal para alargar el sufrimiento de los detenidos y de sus familias», sostuvieron.

Los allegados de los exguerilleros pidieron que los procesados sean trasladados a una sala de audiencia para comenzar el juicio, en caso de que «el sistema judicial y la Dirección de Centros Penales no puedan asegurar la conexión virtual».

De acuerdo con reportes de la prensa local, los procesados son, además de Atilio Montalvo, José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar.

La exguerrilla del FMLN y el Gobierno de El Salvador firmaron en enero de 1992 los Acuerdos de Paz en México para poner fin a doce años de guerra civil (1980-1992), que provocaron unas 75.000 personas muertas.

En enero de 2024, un conglomerado de organizaciones de veteranos de la guerra civil de El Salvador y de exguerrilleros retiró su apoyo a Bukele para los comicios del 4 de febrero, en los que finalmente ganó la reelección.

Las organizaciones denunciaron un incumplimiento por parte del mandatario de un acuerdo firmado en 2018 sobre el pago de la pensión de los veteranos de guerra. EFE

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