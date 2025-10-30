Archivan la causa por agresión sexual contra el hijo del presidente del Senado italiano

2 minutos

Roma, 30 oct (EFE).- Un tribunal de Milán (norte de Italia) archivó este jueves la investigación por violencia sexual en la que estaba implicado Leonardo Apache La Russa, hijo del presidente del Senado italiano, Ignazio La Russa, tras la denuncia presentada por una joven de 22 años en mayo de 2023.

La jueza de instrucción decidió cerrar la causa contra Leonardo Apache La Russa y su amigo Tommaso Gilardoni, aceptando la solicitud de los fiscales al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación, informaron medios locales.

La investigación se abrió a raíz de la denuncia de una joven de 22 años, quien aseguró haber sufrido abusos durante la noche del 18 al 19 de mayo de 2023, tras coincidir con Leonardo en una discoteca del centro de Milán.

La denunciante, que había sido compañera de escuela del joven, relató que bebió una copa y luego despertó confundida y desnuda en la casa del hijo del presidente del Senado y miembro del partido Hermanos de Italia.

Según el diario milanés ‘Corriere della Sera’, la joven llamó a su madre, que la convenció para que fuera a una clínica con un departamento antiviolencia, donde le encontraron moratones en el cuello y una herida en el muslo y también dio positivo en cocaína tomada antes de la discoteca y, 40 días después, decidió denunciar.

El caso causó una amplia polémica en Italia en julio de 2023, cuando se conoció que el hijo del presidente del Senado estaba siendo investigado.

En aquel momento, Ignazio La Russa defendió públicamente la inocencia de su hijo y expresó su confianza en la labor de la fiscalía milanesa.

Aunque la causa por violencia sexual ha sido archivada, Leonardo Apache La Russa y Tommaso Gilardoni continúan imputados en la audiencia preliminar por dos episodios de pornovenganza, relacionados con la supuesta difusión no consentida de imágenes o vídeos de contenido sexual explícito grabados aquella noche, según las mismas fuentes. EFE

csv/jgb