Ascienden a 15 los muertos y a 39 los heridos en ataque masivo nocturno ruso contra Kiev

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Berlín, 20 ago (EFE).- La cifra de muertos en Kiev por el ataque masivo combinado lanzado anoche por Rusia contra la capital ascendió este jueves a quince, mientras el número de heridos se sitúa ya en los 39, según informaron las autoridades.

«Según datos de los servicios médicos, ya son 15 los muertos en Kiev como consecuencia del ataque masivo del enemigo contra la capital», indicó en Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, mientras el Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia cifró el número de heridos en 39.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció en redes sociales el ataque masivo que los rusos «llevaban preparando hace tiempo» y en el que combinaron diferentes tipos de munición balística, misiles de crucero y drones «para causar el mayor daño posible a la infraestructura civil».

Precisó que en Kiev resultaron dañados edificios residenciales, entre ellos uno de varias plantas en el que las superiores quedaron destruidas, así como un hospital infantil y una escuela.

Rusia empleó en su ataque contra territorio ucraniano combinado un número no especificado de misiles balísticos Onyx, Zircon, Iskander-M y S-400.

Las fueras rusas lanzaron, además, 36 misiles de crucero/aéreos Kh-101/Iskander-K/Kh-59, ocho misiles de crucero Kalibr y dos misiles de crucero Banderol S8000, además de 168 drones, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Por su parte, la empresa energética DTEK informó de que en tanto se ha podido restablecer el suministro eléctrico en los 90.000 hogares que se habían quedado sin luz por el ataque masivo. EFE

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