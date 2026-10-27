Asesor clave de Marco Rubio sobre Venezuela y Cuba deja el Departamento de Estado en EEUU

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Washington, 27 oct (EFE).- Jeremy Lewin, uno de los asesores más cercanos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y figura clave en la política hacia Venezuela y Cuba, anunció este martes que dejará el cargo tras casi dos años en el Gobierno.

«Tras casi dos años, dejo el Departamento de Estado para regresar al sector privado», explicó en un mensaje en la red social X, en el que calificó de «privilegio» haber trabajado para el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario Rubio.

Lewin afirmó que la Administración de Trump ha transformado la política exterior estadounidense para «poner a los estadounidenses primero, mantenerlos seguros y promover la paz», y aseguró que seguirá apoyando al Gobierno desde el sector privado.

El asesor se incorporó inicialmente al Gobierno como parte del equipo que lideró Elon Musk el año pasado para reducir el tamaño de la Administración pública, antes de pasar al Departamento de Estado, donde ha desempeñado un papel clave en el acercamiento entre Washington y Caracas después de la captura de Nicolás Maduro en enero.

Lewin participó en las negociaciones del acuerdo anunciado en agosto por el que Estados Unidos obtendría acceso a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

También habría encabezado, según informaciones de prensa, las conversaciones entre representantes estadounidenses y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro y conocido popularmente como ‘El Cangrejo’, para presionar a La Habana a introducir cambios políticos y económicos.

Lewin, de 29 años, se convirtió en su momento en la persona más joven en ocupar el cargo de subsecretario de Planificación del Departamento de Estado y dejará próximamente el puesto para casarse y pasar su luna de miel, tras la cual tiene previsto incorporarse a un nuevo empleo en el sector privado, según informó el medio digital Axios. EFE

er/gad

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