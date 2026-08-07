Aspirantes de la UNAM ya pueden consultar fecha y sede para repetir examen de ingreso

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Ciudad de México, 7 ago (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó este viernes las citas con fechas, horarios y sedes en las que cerca de 59.000 aspirantes deberán repetir de manera presencial su examen de ingreso, tras las irregularidades detectadas en la primera prueba realizada completamente en línea y la polémica por posibles trampas con inteligencia artificial (IA).

La institución informó que los convocados ya pueden ingresar al micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027, para conocer de manera individual el día, la hora y el lugar donde deberán presentar el denominado Examen de Control Presencial.

La prueba se realizará entre el 12 y el 19 de agosto en cuatro ciudades del país, con la mayor concentración en Ciudad de México, donde 53.568 aspirantes acudirán al Palacio de los Deportes los días 17, 18 y 19.

En León, Guanajuato, serán evaluadas 2.777 personas los días 12 y 13 de agosto; otras 1.920 presentarán la prueba el 13 en Oaxaca, mientras que 518 lo harán el 16 de agosto en Tijuana, Baja California.

La decisión ha generado malestar entre algunos de los aspirantes seleccionados inicialmente.

“Se me hace injusto que los que ya quedamos seleccionados volvamos a repetir ese examen. No es un examen de control, es un examen nuevo y, si no consigues los aciertos, no te quedas”, afirmó a EFE Mishel Domínguez, aspirante a Odontología.

Por su parte, Raúl Hernández, aspirante a Medicina, lamentó que las acusaciones de fraude se hayan extendido al conjunto de participantes.

“Nos están tachando de tramposos, pero hay gente allá afuera que hizo trampa y lo presume en redes sociales”, señaló.

La UNAM aplicó el examen original entre el 23 de mayo y el 10 de junio mediante una plataforma que, según la institución, verificaba la identidad de los participantes, vigilaba su entorno y generaba alertas ante posibles irregularidades.

Sin embargo, después de conocerse los resultados el 17 de julio, surgieron cuestionamientos por puntajes considerados atípicos, fallas técnicas y el posible uso de herramientas de IA.

No todos los participantes deberán repetir la prueba. La universidad convocó a quienes inicialmente recibieron un aviso de selección y a quienes obtuvieron un resultado igual o superior al menor puntaje de ingreso registrado para la misma carrera, plantel, sede y modalidad entre 2021 y 2026.

La controversia también llevó a la UNAM a terminar anticipadamente su contrato con Territorium Life, responsable de la plataforma utilizada en el proceso.

La universidad busca determinar si los resultados obtenidos a distancia coinciden con el desempeño de los aspirantes bajo supervisión presencial y deslindar posibles responsabilidades. EFE

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