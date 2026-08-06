Audiencia restringida en Miami revisa caso de exagente de Pinochet liberado por ICE

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Santiago de Chile, 5 ago (EFE).- Una audiencia restringida en el Tribunal de Inmigración de Miami en Estados Unidos se llevó a cabo este miércoles para revisar el caso de Armando Fernández Larios, exagente de la policía política de Augusto Pinochet (1973-1990) arrestado por fuerzas de seguridad estadounidenses en octubre de 2025 y liberado en marzo de este año tras una demanda por «detención ilegal».

Según contaron a EFE fuentes cercanas al caso, Fernández Larios compareció en persona frente a la jueza Irene M. Recio en el tribunal del Estado de Florida, en una sesión que se mantuvo a puertas cerradas y donde se fijó para el próximo 10 diciembre una nueva cita con la Corte.

Fernández Larios, que figura procesado por homicidio en el país norteamericano, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en octubre de 2025 en la localidad de Ford Myers, a 250 kilómetros al noroeste de Miami, el último de múltiples intentos para expulsarlo de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.

«Incumplimiento de contrato»

El Digital National Security Archive (DNSA), una organización sin fines de lucro, obtuvo documentos judiciales que muestran que, tras ser detenido, Fernández Larios presentó una demanda contra el ICE por detención ilegal e «incumplimiento de contrato», donde sostuvo que el gobierno estadounidense vulneró un acuerdo alcanzado con él en 1987 mediante el cual se comprometía a no deportarlo de regreso a Chile.

El exmilitar chileno fue liberado el 19 de marzo, cuando un juez que estaba al tanto del caso ordenó a los altos mandos del ICE responder a su demanda.

Información oculta

Como miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el aparato represivo que operó durante los primeros años de la dictadura, Fernández Larios fue una pieza clave del plan de Pinochet para asesinar al exministro de Salvador Allende Orlando Letelier, objetivo que se concretó el 21 de septiembre de 1976 con una bomba fijada a su coche mientras circulaba por un barrio diplomático de la capital estadounidense.

Tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos, desertó y se comprometió a declarar sobre su rol en el atentado, así como a entregar información sobre el funcionamiento de la DINA en el régimen militar.

«A cambio, el gobierno de Estados Unidos se comprometía a no acusarlo como co-conspirador en un acto de terrorismo, a solicitar una reducción de su condena y a no extraditarlo ni deportarlo de regreso a Chile por cargos relacionados con el asesinato de Orlando Letelier», explicó dijo a EFE el director del DNSA, Peter Kornbluh.

Sin embargo, subrayó el investigador, «cuando desertó hacia Estados Unidos en 1987 y se declaró culpable como cómplice del asesinato, fue liberado de manera inexplicable tras cumplir apenas cinco meses de prisión, pese a que enfrentaba una condena de hasta siete años. Cómo y por qué salió de la cárcel tan rápidamente siempre ha sido un misterio envuelto en sombras».

Fernández Larios figura además en casos como el del homicidio del diplomático español Carmelo Soria y la desaparición del exgerente de la empresa estatal del cobre, Codelco, David Silberman.

También está vinculado con la conocida como ‘Caravana de la Muerte’, una comitiva militar que a bordo de un helicóptero Puma se desplegó por distintas ciudades del país para asesinar a opositores durante los primeros meses de la dictadura.

El régimen encabezado por Pinochet dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados, de los cuales un millar permanecen aún desaparecidos. EFE

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